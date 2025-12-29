Ексспікер Палати представників США прогнозує перемогу демократів на проміжних виборах

Ексспікер Палати представників не єдина, хто висловлював такий прогноз.

Демократи відвоюють більшість у Палаті представників США на проміжних виборах 2026 року, прогнозує ексспікер палати, відома представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі. Вона сподівається, що її колеги по партії відвоюють владу в Конгресі, яку республіканці, за словами Пелосі, практично віддали президенту Дональду Трампу.

Про це пише The Guardian.

Пелосі в програмі This Week на ABC News, відповідаючи на запитання, чи має вона сумніви стосовно того, чи може отримати демократичний конгресмен з Нью-Йорка Хакім Джеффріс посаду спікера після виборів у середині другого президентського терміну Трампа, Пелосі відповіла: “Жодних”.

“Хакім Джеффріс готовий. Він красномовний, його поважають колеги”, — зазначила вона.

Крім того, Пелосі сказала, що “коли” демократи відвоюють Палату представників, їм потрібно буде “повернути повноваження Конгресу”, які, на її думку, здебільшого передані Трампу законодавчою гілкою влади, на чолі якої наразі перебувають республіканці.

“Вони (республіканці — ред.) просто роблять те, що вимагає від них президент”, — заявила Пелосі, додавши, що “це закінчиться”, як тільки демократи отримають більшість.

Сама Пелосі в листопаді заявила, що піде у відставку після свого останнього терміну в Конгресі на початку 2027 року. 85-річна конгресвумен назвала свій вік головним фактором у прийнятті цього рішення, яке збіглося з кінцем кар'єри, в ході якої вона стала першою жінкою, що отримала посаду спікера Палати представників США після вступу до Конгресу в 1988 році.

Пелосі не одна висловлювала такий прогноз щодо проміжних виборів. Згідно з опитуванням Gallup, проведеним у листопаді, рейтинг схвалення Трампа впав до 36%, а несхвалення зросло до 60%, тому республіканців можуть чекати слабкі результати на проміжних виборах 2026 року. Окрім непопулярності президента, історія показує, що партія, яка контролює Білий дім, зазвичай зазнає невдачі на проміжних виборах у США.

Кілька сенаторів-республіканців також оголосили, що не балотуватимуться на переобрання на проміжних виборах, серед них Мітч Макконнелл, Том Тілліс, Джоні Ернст і Томмі Тубервілл з Алабами. Більше двох десятків республіканців у Палаті представників заявили, що не мають наміру намагатися зберегти свої місця.

Нещодавно демократи здобули кілька перемог на місцевих виборах у США, втім, це ще не означає нминучі успіхи партії на проміжних виборах, кажуть експерти