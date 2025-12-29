Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ціни на нафту зросли на тлі напруженості на Близькому Сході та невизначеності переговорів рф і України — Reuters

29 грудня 2025, 20:40
Таким чином, нафта реагує не лише на безпосередні конфлікти, але й на глобальні геополітичні ризики.

Ціни на нафту зросли через напруженість на Близькому Сході та складнощі мирних переговорів між росією й Україною.

Як повідомляє Reuters.

В понеділок, 29 грудня, ф’ючерси на Brent подорожчали на 0,92% до $61,20 за барель, тоді як американська нафта WTI піднялася на 0,9% до $57,25 за барель.

При цьому напередодні обидва сорти нафти падали більш ніж на 2% через побоювання надлишку глобальної пропозиції та можливого укладення мирної угоди між Києвом і москвою.

Аналітик з Китаю Ян Ан з Haitong Futures зазначив, що основним чинником зростання цін на нафту залишаються геополітичні ризики.

Так, протягом вихідних росія та Україна продовжували удари по енергетичній інфраструктурі один одного. Окрім того, ситуація на Близькому Сході лишається нестабільною.

"Саудівська Аравія завдала авіаударів у Ємені, а Іран заявив про "повномасштабну війну" з США, Європою та Ізраїлем. Це додатково підживлює побоювання ринку щодо можливих перебоїв у постачанні", - зазначив Ян.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським "наближаються до угоди", однак деякі ключові питання, зокрема контроль над територіями Донбасу, залишаються невирішеними. Лідери провели спільну пресконференцію після зустрічі у курорті Мар-а-Лаго у Флориді, і, за словами Трампа, результат переговорів стане зрозумілим "за кілька тижнів".

Аналітик IG Тоні Сайкамор зазначив, що хоча переговори були позитивними, прориву не сталося.

На ринку очікують, що WTI торгуватиметься в межах 55-60 доларів за барель, враховуючи можливі дії США щодо венесуельської нафти та наслідки військових ударів по цілях ІДІЛ у Нігерії, яка виробляє близько 1,5 млн барелів на день.

Таким чином, нафта реагує не лише на безпосередні конфлікти, але й на глобальні геополітичні ризики, що робить ринок особливо чутливим до будь-яких новин із регіонів, де відбуваються військові дії.

