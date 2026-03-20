Іран пригрозив атаками на туристичні об'єкти по всьому світу

Іран заявив про можливість атак на туристичні та розважальні об’єкти по всьому світу на тлі подальшої ескалації конфлікту із США та Ізраїлем.

Про це повідомляє The Independent.

За словами представника іранських військових, потенційними цілями можуть стати “парки, зони відпочинку та туристичні місця”, що свідчить про намір Тегерана розширити географію ударів за межі Близького Сходу.

На цьому тлі новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виступив із заявою, в якій наголосив, що противники країни мають втратити відчуття безпеки. Він очолив державу після загибелі свого батька Алі Хаменеї на початку війни.

Конфлікт триває вже майже три тижні. За цей час США та Ізраїль завдали серії ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі Ірану, ліквідувавши низку високопоставлених представників сил безпеки. У відповідь Тегеран активізував атаки, зокрема по Ізраїлю та об’єктах у країнах Перської затоки.

Зокрема, іранські дрони атакували нафтопереробний завод у Кувейті, спричинивши пожежу. У Дубаї системи протиповітряної оборони перехоплювали повітряні цілі, а Саудівська Аравія повідомила про знищення кількох безпілотників. У Бахрейні уламки дронів викликали загоряння.

США у відповідь посилюють військову присутність у регіоні. До Близького Сходу направляють додаткові сили, зокрема близько 2500 морських піхотинців та десантні кораблі.

Бойові дії також поширюються на інші країни регіону. Ізраїль завдає ударів по об’єктах у Лівані та Сирії, пов’язаних із угрупованням “Хезболла”.

За наявними даними, в Ірані вже загинули понад 1300 осіб. У Лівані кількість жертв перевищила тисячу, а понад мільйон людей були змушені залишити свої домівки. В Ізраїлі внаслідок ракетних атак загинули щонайменше 15 осіб.

Ескалація конфлікту має і глобальні економічні наслідки. Через загрозу судноплавству в Ормузькій протоці та удари по енергетичній інфраструктурі ціни на нафту марки Brent зросли більш ніж на 47% і перевищили 100 доларів за барель.

Експерти попереджають, що подальше загострення може призвести до енергетичної кризи, а також дефіциту важливих ресурсів, що вплине на світові ланцюги постачання.