Війна на Близькому Сході виснажує глобальні запаси систем ППО – гендиректор Rheinmetall

Паппергер вважає, що якщо війна триватиме ще місяць, то "у нас майже не залишиться ракет".

Світові запаси засобів ППО "вичерпані або майже вичерпані" через американо-ізраїльську війну проти Ірану, заявив генеральний директор німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер.

Про це він сказав в інтерв’ю CNBC.

Після перших ударів з боку США та Ізраїлю Іран відповів ескалацією конфлікту, завдавши ударів по сусідніх країнах Перської затоки, на території яких розташовані американські бази.

Масовані ракетні обстріли швидко викликали побоювання щодо того, на скільки вистачить критично важливих запасів засобів ППО.

Паппергер вважає, що якщо війна триватиме ще місяць, то "у нас майже не залишиться ракет".

"Я думаю, що на цей момент всі запаси в Європі, Америці, а також на Близькому Сході порожні або майже порожні", – оцінив він.

За словами Паппергера, винесений урок полягає в тому, що дрони – це новий і дуже дешевий спосіб виснажити системи протиповітряної оборони супротивника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну на Близькому Сході Україна зіткнеться з нестачею ракет до систем ППО Patriot, які використовуються у боротьбі з росією.