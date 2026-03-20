Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війна на Близькому Сході виснажує глобальні запаси систем ППО – гендиректор Rheinmetall

20 березня 2026, 19:04
Війна на Близькому Сході виснажує глобальні запаси систем ППО – гендиректор Rheinmetall
Паппергер вважає, що якщо війна триватиме ще місяць, то "у нас майже не залишиться ракет".

Світові запаси засобів ППО "вичерпані або майже вичерпані" через американо-ізраїльську війну проти Ірану, заявив генеральний директор німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер.

Про це він сказав в інтерв’ю CNBC.

Після перших ударів з боку США та Ізраїлю Іран відповів ескалацією конфлікту, завдавши ударів по сусідніх країнах Перської затоки, на території яких розташовані американські бази.

Масовані ракетні обстріли швидко викликали побоювання щодо того, на скільки вистачить критично важливих запасів засобів ППО.

Паппергер вважає, що якщо війна триватиме ще місяць, то "у нас майже не залишиться ракет".

"Я думаю, що на цей момент всі запаси в Європі, Америці, а також на Близькому Сході порожні або майже порожні", – оцінив він.

За словами Паппергера, винесений урок полягає в тому, що дрони – це новий і дуже дешевий спосіб виснажити системи протиповітряної оборони супротивника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну на Близькому Сході Україна зіткнеться з нестачею ракет до систем ППО Patriot, які використовуються у боротьбі з росією.

Близький СхідППОRheinmetallАрмін Паппергер

Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється