Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Американські конгресмени закликали терміново надати Україні більше ракет для ППО

29 травня 2026, 09:53
Американські конгресмени закликали терміново надати Україні більше ракет для ППО
Фото: з вільного доступу
Конгресмени після повернення до Вашингтона будуть лобіювати надання Україні додаткових засобів ППО та посилення санкцій проти РФ.
Уряд США має позитивно відреагувати на прохання президента Володимира Зеленського про надання додаткових зенітних ракет для захисту столиці України від загрози ескалації російських бомбардувань.
 
Про це заявили два американські конгресмени, пише Reuters.
 
Після зустрічі із Зеленським у Києві сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив, що Сполучені Штати неодноразово в минулому виконували прохання Києва про надання додаткового озброєння.
 
"Я сподіваюся і очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання", – сказав він, виступаючи разом із конгресменом Джимом Хаймсом, також демократом.
 
За словами Блюменталя, обидва конгресмени після повернення до Вашингтона будуть лобіювати надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони та посилення санкцій проти росії:
 
"Нашою місією після повернення буде забезпечення України засобами для виконання цього завдання".
 
Видання нагадало, що з моменту вступу Трампа на посаду Україна закуповує протитанкові ракети Patriot у рамках ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL), що фінансується її європейськими союзниками. Хаймс, провідний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників, заявив, що переговори у Вашингтоні щодо військової підтримки України ускладнюються війною США проти Ірану, яка виснажує цінні ресурси.
 
"Цю війну необхідно завершити вчора з багатьох причин, зокрема тому, що матеріали, які зараз використовуються в Перській затоці, мають бути використані для нашої оборони та надані Україні", – сказав він.

 

ППОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється