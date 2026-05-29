Американські конгресмени закликали терміново надати Україні більше ракет для ППО

Конгресмени після повернення до Вашингтона будуть лобіювати надання Україні додаткових засобів ППО та посилення санкцій проти РФ.

Уряд США має позитивно відреагувати на прохання президента Володимира Зеленського про надання додаткових зенітних ракет для захисту столиці України від загрози ескалації російських бомбардувань.

Про це заявили два американські конгресмени, пише Reuters.

Після зустрічі із Зеленським у Києві сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив, що Сполучені Штати неодноразово в минулому виконували прохання Києва про надання додаткового озброєння.

"Я сподіваюся і очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання", – сказав він, виступаючи разом із конгресменом Джимом Хаймсом, також демократом.