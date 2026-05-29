Американські конгресмени закликали терміново надати Україні більше ракет для ППО
29 травня 2026, 09:53
Конгресмени після повернення до Вашингтона будуть лобіювати надання Україні додаткових засобів ППО та посилення санкцій проти РФ.
Уряд США має позитивно відреагувати на прохання президента Володимира Зеленського про надання додаткових зенітних ракет для захисту столиці України від загрози ескалації російських бомбардувань.
Про це заявили два американські конгресмени, пише Reuters.
Після зустрічі із Зеленським у Києві сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив, що Сполучені Штати неодноразово в минулому виконували прохання Києва про надання додаткового озброєння.
"Я сподіваюся і очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання", – сказав він, виступаючи разом із конгресменом Джимом Хаймсом, також демократом.
За словами Блюменталя, обидва конгресмени після повернення до Вашингтона будуть лобіювати надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони та посилення санкцій проти росії:
"Нашою місією після повернення буде забезпечення України засобами для виконання цього завдання".
Видання нагадало, що з моменту вступу Трампа на посаду Україна закуповує протитанкові ракети Patriot у рамках ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL), що фінансується її європейськими союзниками. Хаймс, провідний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників, заявив, що переговори у Вашингтоні щодо військової підтримки України ускладнюються війною США проти Ірану, яка виснажує цінні ресурси.
"Цю війну необхідно завершити вчора з багатьох причин, зокрема тому, що матеріали, які зараз використовуються в Перській затоці, мають бути використані для нашої оборони та надані Україні", – сказав він.