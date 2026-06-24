У росії заговорили про ймовірність скасування виборів до Держдуми

Силовики пропонують путіну перенести вибори до Держдуми через удари ЗСУ і зростання проблем у рф.

Керівництво Федеральної служби безпеки росії (ФСБ) й голова Національної гвардії країни Віктор Золотов, який є другом та колишнім охоронцем нелегітимного президента рф путіна переконують керівництво кремля перенести, а по суті – скасувати вибори до Державної думи.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Парламентські вибори у країні мають відбутися у вересні цього року. За словами співрозмовника ЗМІ, "розмови про перенесення, а реально – скасування в найближчій перспективі" з'явилися ще навесні 2026 року. Причин накопичилося чимало: діри в бюджеті, зростання цін, скорочення на підприємствах і падіння рейтингів "Единой россии". За офіційною соціологією, рейтинг партії зараз тримається на рівні 35%. Водночас внутрішні виміри Федеральної служби охорони рф (ФСО) фіксують значно менш оптимістичні показники для режиму.

Той самий співрозмовник додав, що цією "філософією" силовики керувалися і коли блокували інтернет, щоб обмежити доступ росіян до незалежних ЗМІ, і коли посилювали міграційне законодавство після теракту в Crocus City Hall 2024 року. За даними ЗМІ, обговорення перенесення виборів відбувається лише "на рівні розмов". Силовикам протистоять заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, політичний блок в адміністрації президента рф на чолі з першим заступником Сергієм Кирієнком та інформаційний, яким керує Олексій Громов.

Сам же нелегітимний президент рф поки – за проведення голосування. Відмовитися від виборів – означає визнати, що ситуація у країні вже не така стабільна, як про те каже кремль.