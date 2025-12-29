Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія заявляє про "шок" Трампа через нібито атаку на резиденцію путіна

29 грудня 2025, 19:15
росія заявляє про
Юрій Ушаков
Напередодні глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що Україна в ніч на понеділок нібито завдала удару по резиденції путіна.

Помічник російського диктатора владіміра путіна Юрій Ушаков стверджує, що президент США Дональд Трамп нібито "переглянув свої підходи" до України та її президента після повідомлень про атаку безпілотниками на резиденцію путіна в Новгородській області.

Про це Ушаков заявив російській агенції РБК.

За словами Ушакова, Трамп нібито був "шокований" і "обурений" повідомленням, а такі дії України можуть вплинути на його підходи у спілкуванні із Зеленським. Ушаков додав, що після досягнутих домовленостей позиції росії будуть переглянуті, і москва нібито не має іншого вибору.

Напередодні глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що Україна в ніч на понеділок нібито завдала удару по резиденції путіна з 91 ударного безпілотника, і через це «переглядається переговорна позиція росії». Водночас москва нібито не має наміру виходити з переговорного процесу з США щодо України.

Україна офіційно спростувала ці повідомлення. Президент Володимир Зеленський назвав заяви росії "черговою брехнею" та пояснив, що переговори з США проходять успішно, а рф намагається зірвати прогрес у мирному процесі. "Вони не хочуть закінчувати цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них", — додав Зеленський.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампСергій Лавровпереговори

Останні матеріали

Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється