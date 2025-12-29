Напередодні глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що Україна в ніч на понеділок нібито завдала удару по резиденції путіна.

Помічник російського диктатора владіміра путіна Юрій Ушаков стверджує, що президент США Дональд Трамп нібито "переглянув свої підходи" до України та її президента після повідомлень про атаку безпілотниками на резиденцію путіна в Новгородській області.

Про це Ушаков заявив російській агенції РБК.

За словами Ушакова, Трамп нібито був "шокований" і "обурений" повідомленням, а такі дії України можуть вплинути на його підходи у спілкуванні із Зеленським. Ушаков додав, що після досягнутих домовленостей позиції росії будуть переглянуті, і москва нібито не має іншого вибору.

Напередодні глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що Україна в ніч на понеділок нібито завдала удару по резиденції путіна з 91 ударного безпілотника, і через це «переглядається переговорна позиція росії». Водночас москва нібито не має наміру виходити з переговорного процесу з США щодо України.

Україна офіційно спростувала ці повідомлення. Президент Володимир Зеленський назвав заяви росії "черговою брехнею" та пояснив, що переговори з США проходять успішно, а рф намагається зірвати прогрес у мирному процесі. "Вони не хочуть закінчувати цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них", — додав Зеленський.