Трамп провів нову розмову з путіним після зустрічі із Зеленським

Президент США Дональд Трамп провів чергову телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у Twitter.

"Президент Трамп провів позитивну телефонну розмову з путіним щодо України", — зазначила вона.

Це вже друга розмова Трампа та путіна за останні два дні. Напередодні президент США спілкувався з очільником кремля напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

28 грудня у Флориді Трамп приймав Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго. Переговори тривали майже три години та за участі європейських партнерів. За підсумками зустрічі Трамп заявив про наближення до завершення війни, а Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки для України — на 100%. Сторони домовилися, що переговорні команди зустрінуться наступного тижня, а фінальні рішення можуть бути ухвалені у січні.

Раніше Трамп охарактеризував попередню розмову з путіним як "продуктивну" та заявив про намір знову зателефонувати йому після зустрічі із Зеленським. Водночас у ЗМІ з’явилися чутки про можливу першу за п’ять років телефонну розмову між Зеленським і путіним, які в Офісі президента вже спростували.