Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп провів нову розмову з путіним після зустрічі із Зеленським

29 грудня 2025, 18:53
Трамп провів нову розмову з путіним після зустрічі із Зеленським
Це вже друга розмова Трампа та путіна за останні два дні.

Президент США Дональд Трамп провів чергову телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у Twitter.

"Президент Трамп провів позитивну телефонну розмову з путіним щодо України", — зазначила вона.

Це вже друга розмова Трампа та путіна за останні два дні. Напередодні президент США спілкувався з очільником кремля напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

28 грудня у Флориді Трамп приймав Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго. Переговори тривали майже три години та за участі європейських партнерів. За підсумками зустрічі Трамп заявив про наближення до завершення війни, а Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки для України — на 100%. Сторони домовилися, що переговорні команди зустрінуться наступного тижня, а фінальні рішення можуть бути ухвалені у січні.

Раніше Трамп охарактеризував попередню розмову з путіним як "продуктивну" та заявив про намір знову зателефонувати йому після зустрічі із Зеленським. Водночас у ЗМІ з’явилися чутки про можливу першу за п’ять років телефонну розмову між Зеленським і путіним, які в Офісі президента вже спростували.

Дональд ТрампВладімір ПутінпереговориВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється