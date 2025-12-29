Італія затвердила черговий пакет військової допомоги Україні попри опір правих – ANSA

Італія продовжує підтримку України.

29 грудня кабінет міністрів прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні затвердив черговий указ про надання допомоги Україні. Указ, який є 11-м продовженням італійської допомоги, був затверджений попри опір правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву.

Про це інформує італійське національне інформаційне агентство ANSA.

Мелоні заявила, що Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, Італія ухвалила секретний пакет військової допомоги Україні. Документ, підписаний міністром оборони та погоджений із міністрами закордонних справ і економіки, дозволяє "передачу органам влади України військових машин, матеріалів та обладнання". Їх перелік міститься у засекреченому додатку, який не оприлюднюється через конфіденційний характер. Указ визначає, що техніка й матеріали передаються безоплатно та будуть списані з обліку.