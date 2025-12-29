росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ на Донеччині

За даними слідства, представники збройних сил рф захопили в полон двох українських військовослужбовців, які виконували бойове завдання на одній із позицій.

У Покровському районі Донецької області російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, злочин стався 27 грудня 2025 року під час штурму позицій ЗСУ в селі Шахове. За даними слідства, представники збройних сил рф захопили в полон двох українських військовослужбовців, які виконували бойове завдання на одній із позицій.

Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з полонених частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних військових. Після вбивства загарбники зняли одяг із другого загиблого захисника.