росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ на Донеччині

29 грудня 2025, 13:53
росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ на Донеччині
Фото: з вільного доступу
За даними слідства, представники збройних сил рф захопили в полон двох українських військовослужбовців, які виконували бойове завдання на одній із позицій.
У Покровському районі Донецької області російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників.
 
Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
 
Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, злочин стався 27 грудня 2025 року під час штурму позицій ЗСУ в селі Шахове. За даними слідства, представники збройних сил рф захопили в полон двох українських військовослужбовців, які виконували бойове завдання на одній із позицій.
 
Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з полонених частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних військових. Після вбивства загарбники зняли одяг із другого загиблого захисника.
 
"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - зазначають у прокуратурі.
 
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнний злочин, що спричинив загибель людини.
 
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення злочину. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

 

