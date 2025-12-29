російські окупанти ймовірно розстріляли сімох цивільних у Покровську — омбудсман

Омбудсман додав, що події у Покровську не є поодинокими та вписуються у системну практику насильства.

У ніч на 21 грудня російські окупанти, ймовірно, вбили сімох українських цивільних у Покровську на Донеччині.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед загиблих — подружжя, їхній син та матір жінки. За даними омбудсмана, українці переховувалися у підвалі будинку, куди увірвалися двоє російських солдатів і вимагали алкоголь. Коли цивільні відповіли, що алкоголю немає, окупанти відкрили вогонь і вбили батька та сина, а потім розстріляли інших людей у підвалі. Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши із себе мертвого.

"Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдатів, які прийшли, щоб вбивати цивільних!", — зазначив Лубінець.

Омбудсман додав, що події у Покровську не є поодинокими та вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на тимчасово окупованих і прифронтових територіях України.

Раніше, 27 грудня, російські військові розстріляли двох українських військовополонених у Покровському районі Донеччини.