ПОЛІТИКА

США могли вперше завдати удару по материковій Венесуелі — заява Трампа

29 грудня 2025, 21:06
США могли вперше завдати удару по материковій Венесуелі — заява Трампа
Фото: gettyimages.com
За припущеннями аналітиків, можливими цілями могли бути об’єкти, пов’язані з виробництвом наркотиків або маршрутами їхнього транспортування.

Президент США Дональд Трамп заявив, що минулого тижня США нібито вивели з експлуатації "великий об’єкт" на території Венесуели.

 Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції WABC, записаному 26 грудня, повідомляє CNN.

"Ми щойно вивели з ладу — я не знаю, чи ви читали або бачили — у них є великий завод або великий об’єкт, звідки прибувають кораблі. Дві ночі тому ми його вивели з ладу. Тож ми дуже сильно по них вдарили", — заявив Трамп.

При цьому президент США не навів жодних подробиць щодо характеру об’єкта чи способу його ураження. У Білому домі також відмовилися коментувати цю заяву. Офіційних повідомлень про знищення або пошкодження великого об’єкта з боку венесуельської влади також не надходило.

Якщо слова Трампа відповідають дійсності, це могло б означати перший удар армії США безпосередньо по материковій території Венесуели. Раніше американські сили здійснювали операції лише проти суден у Карибському морі та східній частині Тихого океану. Водночас Трамп неодноразово погрожував ударами по об’єктах на території Венесуели.

За припущеннями аналітиків, можливими цілями могли бути об’єкти, пов’язані з виробництвом наркотиків або маршрутами їхнього транспортування.

Нагадаємо, 16 грудня Дональд Трамп оголосив режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро «терористичним» та заявив про намір запровадити блокаду підсанкційних танкерів, що перевозять венесуельську нафту. Трамп пояснив це «крадіжкою американських активів», а також звинуватив владу Венесуели в тероризмі, наркоторгівлі та контрабанді людей.

СШАДональд ТрампВенесуела

