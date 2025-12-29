Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп прокоментував заяви кремля про атаку на резиденцію путіна

29 грудня 2025, 21:23
Трамп прокоментував заяви кремля про атаку на резиденцію путіна
Фото: ap.org
Американський президент заявив, що «почув» про атаку від путіна ще зранку.

Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів під час спільної пресконференції з Біньяміном Нетаньягу, заявив, що «щойно почув» про атаки на резиденцію путіна, саме від російського президента.

Про це повідомляє CNN.

"Мені це не подобається. Це недобре", – сказав Трамп. Він визнав, що "можливо", що звинувачення було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: "Але президент путін сказав мені сьогодні вранці, що це сталося".

Ці коментарі є першими зауваженнями Трампа з цього питання з того часу, як міністр закордонних справ росії вперше публічно висловив це звинувачення.

"Я щойно почув про це, але я не знаю про це. Це було б дуже погано. Це було б недобре", – сказав він журналістам перед зустріччю з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на його курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

"Це нікуди не годиться. Не забувайте, що саме я зупинив "Томагавки". Одна справа — наступати, інша — атакувати будинок путіна. Зараз не час для всього цього, це може зірвати мир!" — додав Трамп.

Трамп також назвав свою розмову з путіним «продуктивною», хоча й сказав, що залишаються питання, які потрібно вирішити для досягнення мирної угоди в Україні.

"Це була дуже продуктивна розмова. Я маю на увазі, що у нас є кілька дуже складних питань, як ви можете собі уявити", – додав він. "У нас є кілька питань, які ми, сподіваюся, вирішимо, і якщо ми їх вирішимо, у нас може бути мир".

Нагадаємо, глава МЗС рф Сєргєй Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку з використанням 91 БпЛА на державну резиденцію президента рф у Новгородській області.

