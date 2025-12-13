Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
білорусь передала Україні 114 цивільних — українців та білорусів

13 грудня 2025, 17:25
білорусь передала Україні 114 цивільних — українців та білорусів
Серед них — відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.
білорусь передала Україні 114 помилуваних цивільних громадян. Серед них — українці, яких утримували у білорусі, а також відомі білоруські опозиціонери.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
 
Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення у листопаді. Як розповіли у ГУР, звільнені українці є цивільними, яких у білорусі обвинувачували у роботі на українські спецслужби.
 
За словами президента України Володимира Зеленського, серед звільнених — лише п’ятеро українців. Разом із ними Україні передали громадян Білорусі, яких ув’язнили з політичних мотивів.
 
Серед них — відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. У ГУР зазначили, що після медичної допомоги вони за бажанням можуть відправитися до Польщі та Литви.
 
ГУР висловило вдячність Сполученим Штатам та президенту Дональду Трампу за допомогу з поверненням людей.
 

 

Білорусь війна в Україні росія окупанти

