білорусь передала Україні 114 цивільних — українців та білорусів

Серед них — відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.

білорусь передала Україні 114 помилуваних цивільних громадян. Серед них — українці, яких утримували у білорусі, а також відомі білоруські опозиціонери.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення у листопаді. Як розповіли у ГУР, звільнені українці є цивільними, яких у білорусі обвинувачували у роботі на українські спецслужби.

За словами президента України Володимира Зеленського, серед звільнених — лише п’ятеро українців. Разом із ними Україні передали громадян Білорусі, яких ув’язнили з політичних мотивів.