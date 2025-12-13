Запорізьку АЕС під час обстрілу переводили на дизельні генератори

Лише після закінчення тривоги вдалося заживити атомну електростанцію від енергосистеми.

Під час атаки у ніч проти 13 грудня Запорізька АЕС понад годину працювала на дизельних генераторах.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко розповів у етері телемарафону.

За його словами, лише після закінчення тривоги вдалося заживити атомну електростанцію від енергосистеми України. Зайченко пояснив, що Запорізька АЕС продовжує отримувати з України електроживлення для власних потреб, насамперед для охолодження ядерних реакторів.

Нагадаємо, 9 листопада у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що Запорізьку АЕС уперше за 6 місяців під’єднали до резервного зовнішнього електропостачання після того, як завершився ремонт лінії електропередачі. Увесь цей час станція спиралася на свої аварійні дизель-генератори, які в МАГАТЕ називали "останньою лінією оборони". У МАГАТЕ наголошувалися, що ситуація із зовнішнім електропостачанням на станції залишається "надзвичайно нестабільною": протягом понад трьох з половиною років війни ЗАЕС щонайменше десять разів втрачала доступ до нього.