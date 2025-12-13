росіяни атакували турецьке судно в Чорному морі
13 грудня 2025, 20:55
Фото: ілюстративне
Удар було здійснено дроном.
В суботу, 13 грудня, російські окупанти вчергове атакували цивільне судно Туреччини, яке прямувало з України до Єгипту.
Про це у Facebook повідомили ВМС Збройних сил України.
"рф нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки", - йдеться у повідомленні.
На щастя, екіпаж не постраждав. Наразі судно прямує у порт призначення - Єгипет. У ВМС уточнили, що удар було здійснено у відкритому морі у виключній економічній зоні України, поза межами дії української протиповітряної оборони.
"рф грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо", - наголосили військові.
Станом на зараз Військово-морські сили ЗСУ перебувають на зв'язку з капітаном. Зокрема, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.
"росія своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства. Але Україну не зламати - ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море", - резюмували у ВМС.