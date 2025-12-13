Україна запровадила санкції проти ще майже 700 суден, які використовує рф – Зеленський

Відповідний указ від 13 грудня про введення дію рішення РНБО щодо санкцій опубліковано на сайті президента.

Президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження санкцій України проти ще майже 700 морських суден, які рф використовує для фінансування війни.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Сьогодні набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни. Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни. Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій",- йдеться у повідомленні.

За словами президента, Україна буде працювати, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також країнами-партнерами.

"Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв. Тиск на росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. Росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує", – додав він.

Відповідний указ від 13 грудня про введення дію рішення РНБО щодо санкцій опубліковано на сайті президента. У санкційному списку – 656 суден.