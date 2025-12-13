Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ердоган зробив оптимістичну заяву про мир в Україні

13 грудня 2025, 18:57
Ердоган зробив оптимістичну заяву про мир в Україні
Фото: aa.com.tr
Таку оцінку він озвучив після переговорів із путіним.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що війна між Україною та росією може наближатися до завершення. 
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За словами Ердогана, під час зустрічі сторони обговорили "мирні зусилля", спрямовані на припинення бойових дій. Туреччина, як наголосив турецький лідер, готова й надалі відігравати активну роль у мирному процесі.
 
"Після цієї зустрічі з путіним ми сподіваємося обговорити мирний план і з президентом США Дональдом Трампом. Мир не за горами - ми це бачимо", - сказав Ердоган журналістам на зворотному шляху з Туркменістану.
 
Окремо турецький президент запропонував обмежене припинення вогню, яке могло б охоплювати енергетичну інфраструктуру та морські порти, підкресливши стратегічне значення безпеки судноплавства. Ердоган також наголосив, що Чорне море не повинно перетворюватися на зону бойових дій, оскільки це завдає шкоди як Україні, так і росії. За його словами, безпека морських шляхів у регіоні є критично важливою для всіх сторін.
 
Ці заяви пролунали на тлі атак росії на українські порти. За даними українських чиновників і судновласників, унаслідок обстрілів було пошкоджено щонайменше три турецькі судна, зокрема корабель із продовольством. Це сталося після погроз москви фактично заблокувати Україні вихід до моря.
 
Туреччина має досвід посередництва в чорноморських і зернових домовленостях, а нинішня дипломатична активність Анкари може означати спробу повернути сторони до переговорів на тлі ескалації та міжнародного тиску.

 

війна в Україніросія окупантиЕрдоган

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється