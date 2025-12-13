Ердоган зробив оптимістичну заяву про мир в Україні

Таку оцінку він озвучив після переговорів із путіним.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що війна між Україною та росією може наближатися до завершення.

За словами Ердогана, під час зустрічі сторони обговорили "мирні зусилля", спрямовані на припинення бойових дій. Туреччина, як наголосив турецький лідер, готова й надалі відігравати активну роль у мирному процесі.

"Після цієї зустрічі з путіним ми сподіваємося обговорити мирний план і з президентом США Дональдом Трампом. Мир не за горами - ми це бачимо", - сказав Ердоган журналістам на зворотному шляху з Туркменістану.