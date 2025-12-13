Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп хотів, щоб Україна поступилась територією, але Київ висунув іншу пропозицію – NYT

13 грудня 2025, 15:25
Київ вимагає юридичних гарантій безпеки та збереження контрольованих територій.
Україна передала до Вашингтона власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа щодо територіальних поступок заради припинення війни. Український документ передбачає збереження під контролем Києва всіх територій, які утримуються на цей момент, а також надання обов’язкових юридичних гарантій безпеки від США та європейських партнерів.
 
Про це пише The New York Times.
 
Як повідомляють європейські дипломати та західні чиновники, ознайомлені з документом, українська пропозиція стала відповіддю на 28-пунктний план Трампа, оприлюднений три тижні тому, який викликав різку реакцію в Європі через його близькість до російських вимог.
 
Український план складається з 20 пунктів і, за оцінками дипломатів, майже напевно буде неприйнятним для москви. Водночас у Києві наголошують, що вимога віддати більше територій, ніж росія наразі окупує, означала б фактичну винагороду агресору.
 
За словами двох високопоставлених європейських чиновників і колишнього американського посадовця, з української пропозиції вилучено ключові пункти плану Трампа, які в Києві вважали неприйнятними. Зокрема, документ передбачає збереження українського контролю над районами на сході країни, які у плані Трампа мали бути передані росії. Крім того, українська сторона відмовилася від американської вимоги зафіксувати відмову України від вступу до НАТО. Натомість Київ наполягає на збереженні принципу "відкритих дверей" Альянсу, хоча й визнає, що членство України може бути заблоковане з боку США.
 
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська пропозиція складається з трьох документів. Один із них стосується післявоєнного відновлення країни, інший — зобов’язує США та європейські держави надати Україні допомогу у разі повторної агресії росії. За словами Зеленського, документ про гарантії безпеки має бути переданий до Конгресу США, щоб зробити їх юридично обов’язковими. Він наголосив, що нові гарантії мають бути значно сильнішими за Будапештський меморандум 1994 року, який росія порушила:
 
"Нам потрібні ефективні гарантії безпеки, які дадуть чіткі відповіді на питання, що робитимуть партнери, якщо росія знову нападе".
 
Водночас президент повідомив, що американські переговорники вже наполягають на змінах до українського плану. Зокрема, США пропонують створити "вільну економічну зону" на підконтрольній Україні частині Донбасу без присутності українських і російських військ. Зеленський висловив скептицизм щодо цієї ідеї, оскільки вона не передбачає повного виведення російських сил з регіону.

 

війна в Україніросія окупантимирний план

