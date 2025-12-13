Трамп хотів, щоб Україна поступилась територією, але Київ висунув іншу пропозицію – NYT

Київ вимагає юридичних гарантій безпеки та збереження контрольованих територій.

Україна передала до Вашингтона власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа щодо територіальних поступок заради припинення війни. Український документ передбачає збереження під контролем Києва всіх територій, які утримуються на цей момент, а також надання обов’язкових юридичних гарантій безпеки від США та європейських партнерів.

Про це пише The New York Times.

Як повідомляють європейські дипломати та західні чиновники, ознайомлені з документом, українська пропозиція стала відповіддю на 28-пунктний план Трампа, оприлюднений три тижні тому, який викликав різку реакцію в Європі через його близькість до російських вимог.

Український план складається з 20 пунктів і, за оцінками дипломатів, майже напевно буде неприйнятним для москви. Водночас у Києві наголошують, що вимога віддати більше територій, ніж росія наразі окупує, означала б фактичну винагороду агресору.