Німеччина допоможе Польщі побудувати протитанкові загородження біля кордону з рф

13 грудня 2025, 19:22
Німеччина допоможе Польщі побудувати протитанкові загородження біля кордону з рф
Фото: з вільного доступу
Солдати Бундесверу відповідатимуть за "створення позицій, риття траншей, встановлення колючого дроту й зведення протитанкових загороджень".
З весни 2026 року військовослужбовці Німеччини долучаться до польської операції "Східний щит" і почнуть будувати оборонні споруди біля кордону з Калінінградською областю рф та білоруссю.
 
Про це повідомляє Bild.
 
За словами заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського, насамперед солдати Бундесверу відповідатимуть за "створення позицій, риття траншей, встановлення колючого дроту й зведення протитанкових загороджень".
 
Розгортання розпочнеться в другому кварталі 2026 року та, за поточними планами, триватиме до кінця 2027 року. Окремого мандата Бундестагу не знадобиться.
 
Міністерство оборони пояснило, що це не вважається бойовим закордонним розгортанням і "не передбачає безпосередньої загрози військовослужбовцям унаслідок військових зіткнень.
 
Німеччина вже бере участь у захисті Польщі. З листопада 2024 року зенітні ракетні комплекси Patriot розміщені в районі Жешува, а з грудня 2025 року лише за 60 кілометрів від Калінінграда починає чергування німецька авіагрупа на базі Мальборк.

 

Німеччина війна в Україні росія окупанти

