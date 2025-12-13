Німеччина допоможе Польщі побудувати протитанкові загородження біля кордону з рф

Солдати Бундесверу відповідатимуть за "створення позицій, риття траншей, встановлення колючого дроту й зведення протитанкових загороджень".

З весни 2026 року військовослужбовці Німеччини долучаться до польської операції "Східний щит" і почнуть будувати оборонні споруди біля кордону з Калінінградською областю рф та білоруссю.

За словами заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського, насамперед солдати Бундесверу відповідатимуть за "створення позицій, риття траншей, встановлення колючого дроту й зведення протитанкових загороджень".

Розгортання розпочнеться в другому кварталі 2026 року та, за поточними планами, триватиме до кінця 2027 року. Окремого мандата Бундестагу не знадобиться.