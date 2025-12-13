Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США скасовують санкції проти білоруських калійних добрив

13 грудня 2025, 17:55
США скасовують санкції проти білоруських калійних добрив
Зазначається, що про зняття санкцій повідомив спеціальний посланець Трампа Джон Коул.
США знімуть санкції з білоруських калійних добрив, які були ключовим джерелом валютних надходжень для союзної з росією країни до того, як західні обмеження придушили їх потік.
 
Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство, пише Bloomberg.
 
Зазначається, що про зняття санкцій повідомив спеціальний посланець Трампа Джон Коул. За словами Коула, США можуть послабити подальші обмеження, оскільки їхні відносини з білоруссю нормалізуються, потенційно досягнувши точки, коли санкції взагалі будуть скасовані.
 
Ця заява сталася після спроб Трампа відновити зв'язки з білоруським самопроголошеним президентом  Лукашенком, союзником лідера росії путіна .
 
білорусь перебуває під санкціями Заходу, зокрема з боку США, за політичні репресії та участь у війні росії проти України. Лукашенко дозволив московським військам вторгнутися в Україну з білоруської території у 2022 році.
 
Калій є одним з ключових експортних товарів білорусі та її єдиним багатим мінеральним ресурсом, а Білоруськалій, російський Уралкалій та північноамериканські виробники Nutrien і Mosaic є чотирма найбільшими світовими постачальниками. Після того, як США запровадили санкції проти Білоруськалію у 2021 році, білорусь перенаправила продажі калію через росію, що збільшило економічну залежність Лукашенка від кремля.
 
Крок Вашингтона щодо скасування санкцій може мало послабити цей зв'язок, якщо Європейський Союз не скасує власну заборону. Обмеження ЄС забороняють потік білоруського калію через Литву – колись ключовий експортний центр добрив – до балтійського порту Клайпеда.

 

