Естонія почала будувати бункери на кордоні з росією

Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.

Про це йдеться у матеріалі Defense News.

Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа. Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

"Ми будуємо це в мирний час, а це означає, що маємо дотримуватись законів мирного часу", – сказав речник Естонського центру оборонних інвестицій у коментарі Defense News.