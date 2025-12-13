Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія почала будувати бункери на кордоні з росією

13 грудня 2025, 14:52
Естонія почала будувати бункери на кордоні з росією
Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа.

Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.

Про це йдеться у матеріалі Defense News.

Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа. Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.
 
"Ми будуємо це в мирний час, а це означає, що маємо дотримуватись законів мирного часу", – сказав речник Естонського центру оборонних інвестицій у коментарі Defense News.
 
Бункери, площею близько 35 м² кожен, спроєктовані для витримування ударів артилерійських снарядів калібру 152 мм. У разі загострення ситуації на кордоні, вони доповнюватимуться колючим дротом та "зубами дракона", які вже розміщені на складах. Проєкт стартував із затримкою через проблеми із закупівлями. Первинні тендери не дали результатів через завищені ціни – компанії не могли точно оцінити вартість робіт без розкриття координат, які зберігали в таємниці з міркувань безпеки.
 
Наразі проєкт реалізується за скороченим сценарієм, щоб отримати реальні дані перед масштабним розгортанням. Ще 572 бункери будуть виставлені на новий тендер до кінця року. Будівництво супроводжується значними координаційними викликами: потрібно отримати схвалення від збройних сил, поліції, прикордонників, місцевих рад і приватних землевласників. Водночас Естонія вже випереджає Латвію і Литву, які також реалізують свої частини проєкту незалежно.

 

Естоніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється