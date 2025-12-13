США готові дати Україні гарантії за 5 статтею НАТО з юридичною силою – Axios

Відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО

Про це заявив високопоставлений американський чиновник, повідомляє Axios.

За його словами, відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.

"Ми хочемо дати українцям гарантію безпеки, яка не буде порожнім чеком з одного боку, а буде достатньо сильною з іншого боку. Ми готові надіслати його до Конгресу, щоб проголосувати за нього", - сказав американський чиновник.