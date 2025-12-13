Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США готові дати Україні гарантії за 5 статтею НАТО з юридичною силою – Axios

13 грудня 2025, 12:15
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США.
Адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО
 
Про це заявив високопоставлений американський чиновник, повідомляє Axios.
 
За його словами, відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.
 
"Ми хочемо дати українцям гарантію безпеки, яка не буде порожнім чеком з одного боку, а буде достатньо сильною з іншого боку. Ми готові надіслати його до Конгресу, щоб проголосувати за нього", - сказав американський чиновник.
 
Передбачається, що переговорний процес складатиметься з трьох окремих угод - щодо миру, безпекових гарантій та післявоєнної реконструкції. Останні раунди перемовин, як зазначив чиновник, вперше дали Україні чітке бачення "дня після війни".
 
У США також заявили, що переговори щодо економічного відновлення та реконструкції просуваються позитивно. За нинішньою пропозицією, війна має завершитися збереженням Україною суверенітету над близько 80% території, отриманням "найсильніших гарантій безпеки в історії" та масштабного пакета економічної підтримки.
 
Водночас кілька європейських лідерів радили президенту Володимиру Зеленському не поспішати з укладанням угоди, зокрема якщо вона передбачатиме територіальні поступки. Також залишається відкритим питання, чи погодиться росія прийняти американські пропозиції.

 

