Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кім Чен Ин вперше визнав, що солдати КНДР брали участь у розмінуванні Курської області

13 грудня 2025, 11:11
Кім Чен Ин вперше визнав, що солдати КНДР брали участь у розмінуванні Курської області
Фото: apnews.com
Дев'ятеро з них загинули.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше публічно оголосив, що КНДР направила в росію персонал інженерних військ для розмінування Курської області.
 
Про це пише Yonhap.
 
Так, напередодні в Пхеньяні відбулася урочиста церемонія зустрічі північнокорейських військових 528-го інженерного полку, які вирушили до Курської області на початку серпня. КНДР загалом відправила туди 1000 військових для розмінування території, яку буцімто замінували українські війська.
 
Під час церемонії Кім Чен Ин подякував військовим і заявив, що внаслідок робіт із розмінування загинуло дев’ятеро солдатів.
 
"Ви змогли здійснити диво, перетворивши величезну зону небезпеки на безпечну й надійно захищену менш ніж за три місяці — завдання, яке вважалося неможливим для виконання навіть за кілька років", — сказав Кім і додав, що "озброєні лиходії Заходу, яким би найсучаснішим військовим озброєнням вони не володіли, не здатні зрівнятися з цією революційною армією з її незбагненною духовною глибиною".
 
Раніше про участь північнокорейських військових у розмінуванні Курської області було відомо лише з повідомлень російської сторони. Теперішні заяви КНДР розкривають деталі такого розгортання, зокрема тривалість місії та кількість жертв.

 

війна в Україніросія окупантиКИМ ЧЕН ИН

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється