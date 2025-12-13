Кім Чен Ин вперше визнав, що солдати КНДР брали участь у розмінуванні Курської області
13 грудня 2025, 11:11
Фото: apnews.com
Дев'ятеро з них загинули.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше публічно оголосив, що КНДР направила в росію персонал інженерних військ для розмінування Курської області.
Про це пише Yonhap.
Так, напередодні в Пхеньяні відбулася урочиста церемонія зустрічі північнокорейських військових 528-го інженерного полку, які вирушили до Курської області на початку серпня. КНДР загалом відправила туди 1000 військових для розмінування території, яку буцімто замінували українські війська.
Під час церемонії Кім Чен Ин подякував військовим і заявив, що внаслідок робіт із розмінування загинуло дев’ятеро солдатів.
"Ви змогли здійснити диво, перетворивши величезну зону небезпеки на безпечну й надійно захищену менш ніж за три місяці — завдання, яке вважалося неможливим для виконання навіть за кілька років", — сказав Кім і додав, що "озброєні лиходії Заходу, яким би найсучаснішим військовим озброєнням вони не володіли, не здатні зрівнятися з цією революційною армією з її незбагненною духовною глибиною".
Раніше про участь північнокорейських військових у розмінуванні Курської області було відомо лише з повідомлень російської сторони. Теперішні заяви КНДР розкривають деталі такого розгортання, зокрема тривалість місії та кількість жертв.