Кім Чен Ин вперше визнав, що солдати КНДР брали участь у розмінуванні Курської області

Дев'ятеро з них загинули.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше публічно оголосив, що КНДР направила в росію персонал інженерних військ для розмінування Курської області.

Так, напередодні в Пхеньяні відбулася урочиста церемонія зустрічі північнокорейських військових 528-го інженерного полку, які вирушили до Курської області на початку серпня. КНДР загалом відправила туди 1000 військових для розмінування території, яку буцімто замінували українські війська.

Під час церемонії Кім Чен Ин подякував військовим і заявив, що внаслідок робіт із розмінування загинуло дев’ятеро солдатів.