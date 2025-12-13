Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чехія вже передала Україні обіцяні 1,8 млн боєприпасів

13 грудня 2025, 12:59
Чехія вже передала Україні обіцяні 1,8 млн боєприпасів
Фото: gettyimages.com
"Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету", - повідомив колишній чеський прем'єр.
Впродовж цього року Чехія передала українським військам 1,8 млн боєприпасів.
 
Про це повідомив колишній прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала у соцмережі Х.
 
Фіала нагадав, що обіцяв цього року передати захисникам України 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів.
 
"Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету", - повідомив колишній чеський прем'єр, якого нещодавно замінив Андрей Бабіш.
 
Нагадаємо, 3-4 жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. За підрахунком понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під керівництвом експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша, який раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України.

 

