Чехія вже передала Україні обіцяні 1,8 млн боєприпасів

Впродовж цього року Чехія передала українським військам 1,8 млн боєприпасів.

Про це повідомив колишній прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала у соцмережі Х.

Фіала нагадав, що обіцяв цього року передати захисникам України 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів.

"Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету", - повідомив колишній чеський прем'єр, якого нещодавно замінив Андрей Бабіш.