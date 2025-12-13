Одещина зазнала однієї з наймасованіших атак росіян
13 грудня 2025, 09:55
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook
Під ударом енергетика та промисловість.
У ніч на 13 грудня армія росії масовано обстріляла Одесу.
Про роботу протиповітряної оборони повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Пізніше він зазначив, що атака – одна з найсильніших від початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджено об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. За попередніми даними, двоє людей постраждали. Інформації про загиблих не надходило.
"Унаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та об'єкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", – написав Кіпер.
Про масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками й ракетами пише "Думська". Вибухи пролунали в різних районах міста.
"Зникла електрика, вода та опалення практично в усьому місті", – стверджує видання.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в місті атакували десять електропідстанцій.
"В умовах блекауту поліція оголосила загальні нічні збори особового складу – місто посилили патрулями. Ситуація важка", – пишуть пабліки.