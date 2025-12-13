Одещина зазнала однієї з наймасованіших атак росіян

Під ударом енергетика та промисловість.

У ніч на 13 грудня армія росії масовано обстріляла Одесу.

Про роботу протиповітряної оборони повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пізніше він зазначив, що атака – одна з найсильніших від початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджено об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. За попередніми даними, двоє людей постраждали. Інформації про загиблих не надходило.

"Унаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та об'єкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", – написав Кіпер.