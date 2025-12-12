Ердоган запропонував путіну часткове припинення вогню в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з російським лідером Володимир путіним у Туркменістані наголосив на необхідності хоча б часткового припинення вогню в Україні, зокрема щодо ударів по енергооб’єктах та портах.
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Зустріч відбулася на полях Міжнародного форуму миру і довіри в Ашгабаді. На переговорах обговорювалися зусилля з досягнення миру в російсько-українській війні, заморожування російських активів у ЄС та інші актуальні питання.
Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує мирні ініціативи та могла б брати участь у переговорах у будь-якому форматі.
Він також підкреслив, що обмежене припинення вогню могло б принести практичну користь обом сторонам і сприяти встановленню справедливого та міцного миру.