США закликали громадян терміново покинути росію

02 січня 2026, 11:02
США закликали громадян терміново покинути росію
Фото: з вільних джерел
Держдеп США оновив рекомендацію не подорожувати до росії.

Державний департамент США оновив рекомендацію "не подорожувати до росії" та закликав американців невідкладно покинути країну через ескалацію війни рф проти України. 

Про це інформує телеканал Fox News.

Причини загрози для громадян США:

  • Ризик незаконних арештів це російські силовики вже затримували американців за надуманими звинуваченнями.

  • Відсутність гарантій справедливого суду та свавільне застосування законів.

  • Терористичні загрози на тлі війни РФ проти України.

  • Обмежена допомога США - посольство в Москві працює зі скороченим персоналом, консульства закриті.

  • Повний контроль комунікацій - електронні пристрої та листування можуть відстежуватися.

  • Фінансові проблеми - американські картки часто не працюють, перекази грошей майже неможливі.

Також громадянам США радять:

  • не користуватися соціальними мережами та вийти з акаунтів перед поїздкою до рф;

  • підготувати заповіт і довіреності на випадок непередбачуваних обставин.

Особливо небезпечними є прикордонні з Україною регіони, де діє воєнний стан, що дозволяє владі запроваджувати комендантські години, обмежувати пересування, вилучати майно та затримувати іноземців.

Попередження було оновлено без змін, що, за словами американської сторони, свідчить про незмінно високий рівень загроз для громадян США у росії.

 
