Історичний крок: мер Нью-Йорку присягнув на Корані

02 січня 2026, 10:03
Фото: google.com
Зогран Мамдані став першим мером Нью-Йорку, який склав присягу на Корані, використавши старовинні та сімейні екземпляри тексту.

Новообраний мер Нью-Йорку Зогран Мамдані став першим в історії міста посадовцем, який склав присягу на Корані.

Про це повідомляє новинна агенція Assosiated Press.

У США державні службовці традиційно складають присягу на релігійному тексті своєї віри. Найчастіше використовується Біблія, оскільки більшість американських чиновників належить до християнських конфесій. Водночас законодавство США не вимагає використання конкретного тексту - обраний посадовець може присягати на будь-який релігійний документ або навіть без нього.

34-річний Мамдані є мусульманином. Для церемонії присяги використали два Корани: один належав його дідові, а другий це кишенькова версія, що датується кінцем XVIII або початком XIX століття та зберігається в Колекції Шомбурга Центру досліджень чорної культури при Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Після інавгурації Коран буде доступний для публічного огляду у бібліотеці.

Мамдані є членом Демократичної партії США. На тлі обрання Дональда Трампа президентом і отримання Республіканською партією більшості в Конгресі у 2024 році у США зросли прояви антиісламської ворожості. Під час виборчої кампанії Мамдані також зазнавав нападок і неправдивих звинувачень, зокрема через наявність у мерчу його кампанії хусток для голови, які противники помилково пов’язували з примусовим носінням хіджабів.

Сам Мамдані зазначав, що ворожість лише зміцнила його рішучість відкрито сповідувати свою віру та демонструвати різноманіття Нью-Йорку.

 

