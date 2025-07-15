Нью-Йорк накрила повінь: затоплені метро, залізничні колії і будинки

В одному з найбільших міст США стався транспортний колапс.

Зливи і шторми спричинили повені у двох американських штатах – Нью-Йорку і Нью-Джерсі, внаслідок чого затоплені станції метро, дороги, житлові будинки, а рух транспорту заблоковано.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Шторми накрили Нью-Йорк та прилеглі райони, а також спричинили раптові повені та транспортний колапс.

Місцева влада оголосила попередження про повінь і підйом води на десятки сантиметрів. У Нью-Джерсі губернатор Філ Мерфі ввів надзвичайний стан.

Відомо, що затоплено Мангеттен, Бронкс, Вестчестер, Скотч-Плейнс, а також Плейнфілд у Нью-Джерсі.

В Управлінні транспорту і руху метро Нью-Йорку заявили, що стався масштабний збій, частину ліній зупинено через затоплення станцій.

Також перекрито рух потягів Metro-North до Центрального терміналу, пасажирів закликали відкласти поїздки, доки інфраструктура не буде відновлена.

Крім того, в Скотч-Плейнс та Елмсфорді вода затопила Main Street та частину дороги Saw Mill River Parkway. Рятувальники витягали людей із машин, використовуючи спецтехніку.

Нагадаємо, що цього ж місяця повінь у Техасі забрала життя більше 100 людей.