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В Техасі зросло число жертв до 129

13 липня 2025, 14:21
В Техасі зросло число жертв до 129
Фото: ap.org
Ще більше 160 вважаються зниклими.

В американському Техасі зросла кількість жертв повені до щонайменше 129 осіб, а ще 166 людей залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє DW.

В одному окрузі Керр, який найбільше постраждав від стихійного лиха, зафіксовано 103 загиблих, серед яких 36 дітей.

Метеорологічна служба попередила про небезпеку нових злив, які можуть спровокувати нові паводки до вечора 13 липня за місцевим часом.

Тиждень тому потужні зливи спричинили раптові повені вздовж річки Гваделупе в південно-центральній частині Техасу.

7 липня ми писали, що повінь у Техас забрала життя 82 людей.

 

СШАПовіньТехас

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