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CУСПІЛЬСТВО

Повінь у Техасі: кількість жертв зросла до 82, зниклими залишаються десятки

07 липня 2025, 08:30
Повінь у Техасі: кількість жертв зросла до 82, зниклими залишаються десятки
Фото: з вільних джерел
Загалом зниклою безвісти вважають 41 людину.

В американському штаті Техас кількість жертв раптової повені, яка сталася 54 липня, зросла до 82, серед них — 28 дітей. Рятувальники продовжують пошуки десяти зниклих безвісти дівчаток з табору Camp Mystic і однієї вожатої.

Про це передає CNN.

Загалом зниклою безвісти вважають 41 людину. Бійці Національної гвардії Техасу використовують військові безпілотники з дистанційним керуванням, щоб шукати зниклих. Повітряно-десантні рятувальні команди в Техасі працюють цілодобово.

Губернатор Техасу Грег Ебботт попереджає, що повені можуть повторитися в деяких округах протягом наступних кількох днів — очікуються сильні дощі.

Місцеві посадовці мають провести повну перевірку подій і систем сповіщення після запитань про те, як працювали попередження з інструкціями про евакуацію. Національна метеослужба попереджала про смертельно небезпечну повінь уздовж річки ще зранку 4 липня, однак неясно, скільки людей справді отримали ці повідомлення, і чи завадив дефіцит кадрів у метеослужбах швидкому поширенню попереджень.

Президент США Дональд Трамп сказав, що скорочення штату в Національній метеослужбі не вплинули на трагедію, яку спричинила раптова повінь у Техасі.

"Це була серйозна ситуація, але це результат підготовки Байдена... Хоча я не став би прямо його звинувачувати", — сказав Трамп, повертаючись зі свого гольф-клубу в Нью-Джерсі.

На запитання, чи потрібно знову найняти метеорологів, яких звільнили під час скорочень у його каденцію, Трамп відповів, що в цьому немає потреби.

ПовіньжертвиТехас

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