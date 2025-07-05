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В Техасі вирує повінь: десятки загиблих і ще стільки ж безвісти зниклих

05 липня 2025, 12:27
В Техасі вирує повінь: десятки загиблих і ще стільки ж безвісти зниклих
Фото: Julie Just
Найбільше постраждали житлові квартали, стоянки для трейлерів та кемпінги.

В центрально-південному Техасі щонайменше 24 людини загинули через сильну повені, яка сталася у п’ятницю вздовж річки Гвадалупе. 

Також з літнього табору в окрузі Керр зниклими безвісти вважають близько 20 дітей, повідомляє Reuters.

Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для кількох районів після того, як протягом короткого часу випало до 30 сантиметрів опадів.

Наразі точну кількість загиблих встановити неможливо, адже ситуація продовжує розвиватися, і вона може змінитися в той чи інший бік, оскільки "продовжуються рятувальні операції щодо невстановленої кількості зниклих безвісти".

Губернатор Техасу Грег Еббот заявив, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи і наголосив, що "катастрофа торкнулася дуже багато людей".

Відомо, що рятувальники вже врятували або евакуювали 237 людей, 167 з них – за допомогою гелікоптерів.

 
ТехасПовінь

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