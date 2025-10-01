На Одещині через негоду загинули 9 людей, серед них — дитина (оновлено)

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди вже майже добу.

Внаслідок сильних дощів в Одесі та Одеському районі загинули 9 людей, серед них дитина. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди вже майже добу.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Протягом ночі рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки та відкачувати воду з будівель. Близько 7-ї ранку вдалось знайти 23-річну дівчину, про зникнення якої повідомляли рятувальники напередодні "Суспільному".

Загалом врятували 362 людей та евакуювали 227 транспортних засобів. ДСНС залучило 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають.

Напередодні міська влада повідомляла, що в Одесі 30 вересня зафіксували випадіння півторамісячної норми опадів за день. Найскладніша ситуація зберігалась в Одесі та Одеському районі, де підтоплені дороги та проїзди. У соціальних мережах публікували відео, де видно, що внаслідок негоди у місті попадали дерева, а потік води затопив та перекрив дороги. Крім того, місцеве видання "Думська" писало, що в Одесі затопило притулок для тварин. Волонтери притулку розпочали термінову евакуацію котів, намагаючись перемістити їх у безпечні місця. Оновлено о 9.00

Речниця ДСНС Одеської області Марина Аверіна розповіла в ефірі телемарафону про загиблих через негоду. За словами Аверіної, цілу родину з п'яти осіб, які мешкали на цокольному поверсі будинку, накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Тіла двох чоловіків, двох жінок і дівчинки приблизно восьми років виявили у провулку Сергія Ейзенштейна. Їхніх тіл іще не дістали, оскільки рятувальники поки не мають доступу до них, триває операція з відкачування води, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Також загинуло троє жінок, які йшли дорогою. Їх теж накрило хвилею й забрало течією, сказала Аверіна.

За даними ОВА, іще два тіла виявили на вулиці Балківській: невпізнаної жінки віком 55–65 років і місцевої мешканки 1987 року народження. На вулиці Дача Ковалевського виявили тіло жінки 1968 року народження. На вулиці Рибальській виявили тіло зниклої 23-річної дівчини.

Крім того, зафіксували також випадки переохолодження в людей через тривале перебування у воді.