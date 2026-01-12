Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Meta заблокувала близько 550 тисяч акаунтів через заборону соцмереж для дітей в Австралії

12 січня 2026, 16:32
Meta заблокувала близько 550 тисяч акаунтів через заборону соцмереж для дітей в Австралії
За даними Meta, лише за перший тиждень виконання закону компанія заблокувала 330 639 акаунтів в Instagram, 173 497 — у Facebook та ще 39 916 — у Threads.

Компанія Meta заблокувала близько 550 тисяч акаунтів у перші дні дії нового закону в Австралії, який забороняє дітям користуватися соціальними мережами.

Про це повідомляє BBC.

У грудні в країні набув чинності закон, що зобов’язує найбільші соцмережі світу, зокрема Facebook, Instagram і Threads, не дозволяти громадянам Австралії віком до 16 років створювати акаунти на своїх платформах. Ініціативу влада та громадські активісти пояснюють необхідністю захисту дітей від шкідливого контенту та небезпечних алгоритмів.

За даними Meta, лише за перший тиждень виконання закону компанія заблокувала 330 639 акаунтів в Instagram, 173 497 — у Facebook та ще 39 916 — у Threads.

У Meta заявили, що підтримують ідею посилення безпеки дітей в онлайні, однак виступають за альтернативні підходи до вікового контролю. Зокрема, компанія вважає, що перевірка віку має здійснюватися на рівні магазинів застосунків, що зменшило б навантаження як на регуляторів, так і на самі платформи. Також у компанії пропонують передбачити винятки за згодою батьків — позицію, яку поділяють деякі експерти.

Обмеження використання соціальних мереж дітьми нині тестують у різних країнах і регіонах — від американського штату Флорида до Європейського Союзу. Втім Австралія стала першою державою у світі, яка запровадила повну заборону без жодних винятків за згодою батьків і встановила віковий поріг у 16 років, зробивши своє законодавство найсуворішим у цій сфері.

АвстраліядітисоцмережіMeta

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється