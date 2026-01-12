Meta заблокувала близько 550 тисяч акаунтів через заборону соцмереж для дітей в Австралії

За даними Meta, лише за перший тиждень виконання закону компанія заблокувала 330 639 акаунтів в Instagram, 173 497 — у Facebook та ще 39 916 — у Threads.

Компанія Meta заблокувала близько 550 тисяч акаунтів у перші дні дії нового закону в Австралії, який забороняє дітям користуватися соціальними мережами.

Про це повідомляє BBC.

У грудні в країні набув чинності закон, що зобов’язує найбільші соцмережі світу, зокрема Facebook, Instagram і Threads, не дозволяти громадянам Австралії віком до 16 років створювати акаунти на своїх платформах. Ініціативу влада та громадські активісти пояснюють необхідністю захисту дітей від шкідливого контенту та небезпечних алгоритмів.

За даними Meta, лише за перший тиждень виконання закону компанія заблокувала 330 639 акаунтів в Instagram, 173 497 — у Facebook та ще 39 916 — у Threads.

У Meta заявили, що підтримують ідею посилення безпеки дітей в онлайні, однак виступають за альтернативні підходи до вікового контролю. Зокрема, компанія вважає, що перевірка віку має здійснюватися на рівні магазинів застосунків, що зменшило б навантаження як на регуляторів, так і на самі платформи. Також у компанії пропонують передбачити винятки за згодою батьків — позицію, яку поділяють деякі експерти.

Обмеження використання соціальних мереж дітьми нині тестують у різних країнах і регіонах — від американського штату Флорида до Європейського Союзу. Втім Австралія стала першою державою у світі, яка запровадила повну заборону без жодних винятків за згодою батьків і встановила віковий поріг у 16 років, зробивши своє законодавство найсуворішим у цій сфері.