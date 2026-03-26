Meta оштрафована на $375 млн за сприяння сексуальній експлуатації дітей

26 березня 2026, 13:31
Meta оштрафована на $375 млн за сприяння сексуальній експлуатації дітей
Це перший випадок, коли присяжні ухвалили рішення за подібними звинуваченнями проти Meta.

Суд присяжних у штаті Нью-Мексико визнав компанію Meta винною у сприянні сексуальній експлуатації дітей на своїх платформах. Тепер Meta повинна сплатити $375 мільйонів штрафу.

Про це повідомляє Reuters.

Присяжні встановили, що Meta порушила закон штату про захист прав споживачів, і зобов’язали компанію сплатити $375 мільйонів штрафу. Це перший випадок, коли присяжні ухвалили рішення за подібними звинуваченнями проти Meta.

Речник Meta заявив, що компанія не погоджується з рішенням суду і подасть апеляцію. Він сказав, що Meta постійно працює над безпекою своїх платформ і відкрито визнає, що іноді буває складно виявляти та видаляти шкідливий контент.

Позов виник після таємної операції у 2023 році, під час якої слідчі створили акаунти у Facebook та Instagram, видаючи себе за користувачів, молодших за 14 років.

На ці акаунти надходили матеріали сексуального характеру, а дорослі користувачі шукали подібний контент. Це призвело до кримінальних справ проти кількох людей.

У травні суддя Браян Бідшайд проведе розгляд без присяжних щодо звинувачень штату в тому, що Meta створила суспільну небезпеку, завдавши шкоди здоров’ю і безпеці мешканців.

Прокуратура планує вимагати від компанії змін на платформах, зокрема ефективної перевірки віку користувачів та посилення боротьби з педофілами в соціальних мережах.

