Вперше після Другої світової: Японія відправляє військових на навчання на Філіппіни

26 березня 2026, 14:55
Вперше після Другої світової: Японія відправляє військових на навчання на Філіппіни
До навчань з наземних боїв також приєднається Австралія.

Японія вперше з часів Другої світової війни бере повноцінну участь у військових навчаннях на Філіппінах.

Про це повідомляє Bloomberg.

У квітні приблизно 300 військових Наземних сил самооборони Японії візьмуть участь у щорічних спільних маневрах "Салакніб" разом із філіппінськими та американськими військовослужбовцями. До навчань з наземних боїв також приєднається Австралія. Раніше Японія обмежувалася роллю спостерігача, проводила гуманітарні курси та тренування з ліквідації наслідків стихійних лих, однак у повноцінних маневрах участі не брала.

Участь японських військових у навчаннях на Філіппінах є символічно важливою з огляду на болісну спільну історію двох країн. У грудні 1941 року Японія окупувала Філіппіни. Під час відступу в березні 1942 року близько 75 000 військовополонених японські солдати погнали пішки понад 100 кілометрів до табору "О'Доннел" без води та їжі під пекучим сонцем. Тих, хто падав від виснаження, вбивали на місці. Цей злочин увійшов в історію як "Марш смерті" — за різними даними, загинули від 7 000 до 10 000 людей.

Окупація тривала до 1944–1945 років, коли США спільно з філіппінськими партизанами провели визвольну операцію. Бої за столицю Манілу в лютому–березні 1945 року призвели до масштабних руйнувань і загибелі понад 100 000 мирних жителів.

