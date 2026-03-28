Індонезія заборонила соцмережі для дітей до 16 років

28 березня 2026, 17:59
Під заборону потрапили YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X та ігрова платформа Roblox.

Індонезія стала першою країною в Південно-Східній Азії, яка заборонила дітям доступ до соціальних мереж. Відтепер платформи, які влада визнала "високоризиковими", зобов'язані заблокувати користувачів молодших за 16 років. Під заборону потрапили YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X та ігрова платформа Roblox — вже наявні акаунти дітей там деактивують або видалять.

Про це пише Bloomberg.

Деякі сервіси з меншим рівнем ризику діти все ще зможуть використовувати, але за умови суворіших заходів безпеки — високої конфіденційності за замовчуванням, батьківського контролю та обмежень на відстеження геолокації.

Влада пояснює рішення занепокоєнням щодо поширення серед неповнолітніх шкідливого контенту. За даними дослідження ООН 2023 року, близько половини дітей в Індонезії стикалися із сексуальними зображеннями в соцмережах, а майже стільки ж повідомляли про онлайн-булінг.

Індонезія приєднується до глобальної тенденції: у грудні 2025 року Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років. Франція розглядає аналогічний закон для дітей до 15 років, а Велика Британія, Іспанія, Греція та Німеччина готують подібні обмеження.

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
