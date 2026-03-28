Індонезія заборонила соцмережі для дітей до 16 років

Індонезія стала першою країною в Південно-Східній Азії, яка заборонила дітям доступ до соціальних мереж. Відтепер платформи, які влада визнала "високоризиковими", зобов'язані заблокувати користувачів молодших за 16 років. Під заборону потрапили YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X та ігрова платформа Roblox — вже наявні акаунти дітей там деактивують або видалять.

Про це пише Bloomberg.

Деякі сервіси з меншим рівнем ризику діти все ще зможуть використовувати, але за умови суворіших заходів безпеки — високої конфіденційності за замовчуванням, батьківського контролю та обмежень на відстеження геолокації.

Влада пояснює рішення занепокоєнням щодо поширення серед неповнолітніх шкідливого контенту. За даними дослідження ООН 2023 року, близько половини дітей в Індонезії стикалися із сексуальними зображеннями в соцмережах, а майже стільки ж повідомляли про онлайн-булінг.

Індонезія приєднується до глобальної тенденції: у грудні 2025 року Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років. Франція розглядає аналогічний закон для дітей до 15 років, а Велика Британія, Іспанія, Греція та Німеччина готують подібні обмеження.