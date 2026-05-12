москва хотіла включити українських дітей до обмінів – Сибіга

У МЗС заявили, що Україна категорично відкинула таку пропозицію росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія пропонувала включити депортованих українських дітей до обмінних списків, однак Київ категорично відкинув таку ідею.

Про це глава МЗС сказав під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі.

За словами Сибіги, повернення незаконно депортованих дітей має бути невід’ємною частиною мирного процесу, а їхня свобода не може бути предметом торгу чи компромісів.

"Доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно", – наголосив міністр.

Очільник МЗС зазначив, що Україні вже вдалося повернути понад дві тисячі дітей, водночас розкритикував ефективність міжнародних механізмів у цьому питанні.

Сибіга також порівняв депортацію українських дітей із злочинами нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Він навів схожі свідчення жертв нацистських депортацій та українських дітей, яких вивезли російські окупанти.

Крім того, міністр заявив, що рф намагається применшити значення теми депортованих дітей, оскільки усвідомлює кримінальний характер своїх дій і боїться відповідальності.

Також Київ очікує обміну "1000 на 1000" за посередництва США.