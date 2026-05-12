Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

москва хотіла включити українських дітей до обмінів – Сибіга

12 травня 2026, 09:24
москва хотіла включити українських дітей до обмінів – Сибіга
Фото: з вільних джерел
У МЗС заявили, що Україна категорично відкинула таку пропозицію росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія пропонувала включити депортованих українських дітей до обмінних списків, однак Київ категорично відкинув таку ідею.

Про це глава МЗС сказав під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі. 

За словами Сибіги, повернення незаконно депортованих дітей має бути невід’ємною частиною мирного процесу, а їхня свобода не може бути предметом торгу чи компромісів.

"Доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно", – наголосив міністр.

Очільник МЗС зазначив, що Україні вже вдалося повернути понад дві тисячі дітей, водночас розкритикував ефективність міжнародних механізмів у цьому питанні.

Сибіга також порівняв депортацію українських дітей із злочинами нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Він навів схожі свідчення жертв нацистських депортацій та українських дітей, яких вивезли російські окупанти.

Крім того, міністр заявив, що рф намагається применшити значення теми депортованих дітей, оскільки усвідомлює кримінальний характер своїх дій і боїться відповідальності.

Також Київ очікує обміну "1000 на 1000" за посередництва США.

 

Росіядітиобмін

Останні матеріали

Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється