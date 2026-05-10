Київ очікує обміну "1000 на 1000" за посередництва США

Україна розраховує на участь США у реалізації домовленостей з рф.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала російській стороні списки осіб для масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" та очікує виконання домовленостей за посередництва США.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 10 травня.

За словами Зеленського, наразі тривають контакти з американською стороною щодо гарантій реалізації домовленостей, про які раніше заявляв президент США.

"Обмін полонених 1000 на 1000 готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці", – наголосив президент.

Він уточнив, що український Координаційний штаб уже передав москві відповідні списки.

Зеленський також підкреслив, що саме американська сторона виступала посередником у досягненні домовленості, тому Київ розраховує на її активну участь у забезпеченні виконання обміну.

У цю п’ятницю Трамп оголосив про триденне перемир’я між Україною та росією, яке мало включати припинення всіх бойових дій, а також обмін полоненими – по 1000 осіб з кожної країни.