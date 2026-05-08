Трамп оголосив про триденне перемир’я між Україною та росією

Припинення бойових дій має тривати з 9 по 11 травня.

Президент США оголосив про триденне перемир'я між Україною та росією.

Про це він написав у соцмережі Truth Social

"Я радий оголосити про введення триденного перемир’я з 9 по 11 травня у "конфлікті" між росією та Україною. У росії це свято присвячене Дню перемоги", – заявив Трамп.

Він пояснив, що перемир’я включатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін полоненими – по 1000 осіб з кожної країни.

"Це прохання було висловлене безпосередньо мною, і я дуже ціную згоду путіна та президента Зеленського", – додав Трамп.

4 травня російське Міноборони в односторонньому порядку оголосило "перемир'я" 8-9 травня, а у випадку "зриву" проведення параду 9 травня в москві, пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що росія погодилася на триденне перемирʼя та обмін полоненими.

Такими чином президент підтвердив анонсоване раніше президентом США Дональдом Трампом перемир’я 9-11 травня і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Президент написав, що цими днями "було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в москві у звʼязку з нашими українськими далекобійними санкціями".

"Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", – написав Зеленський.