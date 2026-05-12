ЄС вимагає включити повернення дітей до мирної угоди з кремлем
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що повернення українських дітей, незаконно вивезених рф, має бути обов’язковим елементом майбутньої мирної угоди.
Про це йдеться у підсумках зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомила Єврокомісія.
Фон дер Ляєн наголосила, що десятки тисяч українських дітей досі перебувають у розлуці з родинами, і Євросоюз не припинить зусиль, доки кожна дитина не повернеться додому.
"Повернення кожної дитини має бути частиною будь-якої мирної угоди", – заявила вона.
За даними Єврокомісії, ЄС разом з Україною та Канадою посилює роботу коаліції, яка об’єднує близько 60 країн. Йдеться про розширення механізмів пошуку, моніторингу та повернення дітей, а також посилення міжнародного тиску на росію.
Окремо Євросоюз оголосив про виділення додаткових 50 млн євро на підтримку захисту дітей в Україні, освітні програми та розслідування випадків незаконної депортації.
За оцінками, з початку повномасштабного вторгнення росія незаконно вивезла або примусово перемістила понад 20 тисяч українських дітей.
Крім того, Сибіга заявив, що росія хотіла включити українських дітей до обмінів.