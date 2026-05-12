12 травня 2026, 10:11
ЄС вимагає включити повернення дітей до мирної угоди з кремлем
Фото: Укрінформ
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що повернення дітей не може бути предметом компромісу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що повернення українських дітей, незаконно вивезених рф, має бути обов’язковим елементом майбутньої мирної угоди.

Про це йдеться у підсумках зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомила Єврокомісія.

Фон дер Ляєн наголосила, що десятки тисяч українських дітей досі перебувають у розлуці з родинами, і Євросоюз не припинить зусиль, доки кожна дитина не повернеться додому.

"Повернення кожної дитини має бути частиною будь-якої мирної угоди", – заявила вона.

За даними Єврокомісії, ЄС разом з Україною та Канадою посилює роботу коаліції, яка об’єднує близько 60 країн. Йдеться про розширення механізмів пошуку, моніторингу та повернення дітей, а також посилення міжнародного тиску на росію.

Окремо Євросоюз оголосив про виділення додаткових 50 млн євро на підтримку захисту дітей в Україні, освітні програми та розслідування випадків незаконної депортації.

За оцінками, з початку повномасштабного вторгнення росія незаконно вивезла або примусово перемістила понад 20 тисяч українських дітей.

Крім того, Сибіга заявив, що росія хотіла включити українських дітей до обмінів

 
