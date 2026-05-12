12 травня 2026, 13:59
ЄС посилює захист дітей від соцмереж: під прицілом TikTok, Instagram і Facebook
Брюссель працює над новими нормами для соцмереж, які мають обмежити механіки, що викликають залежність у дітей.

Європейська комісія працює над новими правилами для соціальних мереж, які мають посилити захист дітей та підлітків від шкідливого впливу онлайн-платформ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Копенгагені, повідомляє Reuters.

За її словами, ЄС має намір обмежити бізнес-моделі соцмереж, які побудовані на утриманні уваги дітей за допомогою механік, що викликають залежність.

"Негативний вплив соціальних мереж на дітей і молодь  це не випадковість. Це результат бізнес-моделей, де увага дітей стала товаром" наголосила фон дер Ляєн.

У центрі уваги Єврокомісії  платформи TikTok, X та Meta Platforms, зокрема Instagram і Facebook.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС вже вживає заходів проти функцій, які можуть формувати залежність у користувачів, зокрема нескінченної стрічки, автоматичного відтворення відео та push-сповіщень.

Також у Брюсселі вважають, що Instagram і Facebook недостатньо ефективно контролюють вікові обмеження та не забезпечують дотримання мінімального віку користувачів у 13 років.

Окрім цього, президентка Єврокомісії підтримала ідею запровадження жорсткіших вікових обмежень на доступ неповнолітніх до соцмереж.

"Питання не в тому, чи повинні молоді люди мати доступ до соцмереж. Питання в тому, чи повинні соцмережі мати доступ до молодих людей" сказала вона.

Раніше Єврокомісія вже звинувачувала Meta у недостатньому захисті дітей від потенційно шкідливого контенту та механік взаємодії в соцмережах.

 
