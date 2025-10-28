Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Удар українського дрона по дамбі в Бєлгородській області спричинив масштабну повінь

28 жовтня 2025, 11:21
Удар українського дрона по дамбі в Бєлгородській області спричинив масштабну повінь
Частина підрозділів армії рф опинилася відрізаною від основних сил.

Удар українського безпілотника по дамбі в російській Бєлгородській області спричинив масштабну повінь та серйозно ускладнив логістику російських військ поблизу українського Вовчанська. Частина підрозділів армії рф опинилася відрізаною від основних сил після того, як вода з Бєлгородського водосховища затопила їхні окопи.

Про це пише The Telegraph.

"Головне те, що логістика противника значно ускладнилася. Підрозділи, які форсували Сіверський Донець, фактично відрізані від своїх тилів. Ми очікуємо поповнення фонду військовополонених", — заявив речник 16-го армійського корпусу ЗСУ.

Командувач українських дронових сил полковник Роберт Бровді підтвердив, що саме українська армія стоїть за операцією, яка отримала кодову назву "Тримайся, гребля!".

"Сьогодні Бєлгородське водосховище прорвалося. З моменту чарівного поштовху рівень води знизився на метр", — написав він у Facebook, іронічно додавши, що "гребля трохи пошкоджена".

За повідомленням губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, удар безпілотника стався між 24 і 26 жовтня. Він попередив, що у випадку повного руйнування споруди під загрозою можуть опинитися близько 1000 місцевих мешканців.

Однак відеозаписи з місця події, перевірені аналітиками, свідчать, що вода продовжує неконтрольовано витікати, затоплюючи прибережні райони та польові укріплення російських військ.

війнаПовіньдрониБєлгородщина

Останні матеріали

Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Політика
Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється