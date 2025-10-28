Удар українського дрона по дамбі в Бєлгородській області спричинив масштабну повінь

Частина підрозділів армії рф опинилася відрізаною від основних сил.

Удар українського безпілотника по дамбі в російській Бєлгородській області спричинив масштабну повінь та серйозно ускладнив логістику російських військ поблизу українського Вовчанська. Частина підрозділів армії рф опинилася відрізаною від основних сил після того, як вода з Бєлгородського водосховища затопила їхні окопи.

Про це пише The Telegraph.

"Головне те, що логістика противника значно ускладнилася. Підрозділи, які форсували Сіверський Донець, фактично відрізані від своїх тилів. Ми очікуємо поповнення фонду військовополонених", — заявив речник 16-го армійського корпусу ЗСУ.

Командувач українських дронових сил полковник Роберт Бровді підтвердив, що саме українська армія стоїть за операцією, яка отримала кодову назву "Тримайся, гребля!".

"Сьогодні Бєлгородське водосховище прорвалося. З моменту чарівного поштовху рівень води знизився на метр", — написав він у Facebook, іронічно додавши, що "гребля трохи пошкоджена".

За повідомленням губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, удар безпілотника стався між 24 і 26 жовтня. Він попередив, що у випадку повного руйнування споруди під загрозою можуть опинитися близько 1000 місцевих мешканців.

Однак відеозаписи з місця події, перевірені аналітиками, свідчать, що вода продовжує неконтрольовано витікати, затоплюючи прибережні райони та польові укріплення російських військ.