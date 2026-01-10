Зеленський допускає переговори Європи з росією

Він наголосив, що сторони — Україна, США та Європа — рухаються до фінальної стадії переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виступає проти прямих переговорів європейських держав із росією, за умови, що кремль усвідомлює серйозність такого діалогу.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Коментуючи заяви окремих європейських лідерів про необхідність відновлення контактів із Москвою, Зеленський зазначив, що допускає такі переговори, особливо в умовах тиску з боку США та активізації дискусій у Європі щодо гарантій безпеки.

"Я не проти того, щоб Європа вела переговори з росією, особливо зараз, коли США чинять тиск, а Європа почала говорити про гарантії безпеки", – наголосив президент. За його словами, процес наближається до фінальної стадії, хоча її формат поки що залишається невизначеним.

Водночас Зеленський повідомив, що Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони на Донбасі. Ідея передбачає запровадження спеціального правового та податкового режиму на територіях, з яких буде відведено війська.

"Формат складний, але справедливий", – зазначив глава держави. Він додав, що реалізація пропозиції вимагатиме дзеркальних кроків з боку росії та широкого обговорення всередині України. Така зона могла б стати компромісом і передбачала б відведення сил обох сторін на безпечну відстань для відновлення нормального життя в регіоні.

Альтернативним варіантом, за словами Зеленського, є припинення бойових дій без відведення військ, із подальшим врегулюванням спірних питань дипломатичним шляхом. "Йдеться про замороження лінії зіткнення, а не конфлікту", – пояснив він, зазначивши, що цей сценарій був би простішим для реалізації та міжнародного моніторингу.

Крім того, президент України заявив про намір особисто обговорити з президентом США Дональдом Трампом конкретні зобов’язання Вашингтона у разі поновлення російської агресії.

"Я не хочу, щоб усе закінчилося лише обіцянками реагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного", – підкреслив Зеленський.

Учора прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європі час також вести переговори з росією щодо України.

"Я вважаю, що Макрон має рацію, настав час Європі поговорити з росією", — заявила вона журналістам під час щорічної пресконференції.

Минулого місяця Макрон заявив, що європейці повинні відновити прямий діалог з росією, якщо не буде досягнуто тривалого миру. путін досі не виявляв готовності до компромісу, прагнучи контролю над територією на сході України, яку його армія не змогла захопити.