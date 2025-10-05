Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Непалі через повені загинуло понад 40 людей

05 жовтня 2025, 18:54
У Непалі через повені загинуло понад 40 людей
У Катманду, оточеному горами, кілька річок затопили дороги та багато будинків, відрізавши столицю з храмами від решти країни дорогами.
У Непалі через зсуви та повені, спричинені сильними зливами, загинуло щонайменше 42 людей.
 
Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на місцеву владу та ЗМІ.
 
Як інформують у Національному управлінні зі зменшення ризику стихійних лих Непалу, ще п’ятеро зникли безвісти.
 
Відомо, що 35 людей загинули внаслідок окремих зсувів в окрузі Ілам на сході, що межує з Індією, ще дев’ять людей зникли безвісти після того, як їх змила повінь, а ще троє загинули внаслідок ударів блискавки в інших частинах країни.
 
У східноіндійському гірському регіоні Дарджилінг у Західній Бенгалії, щонайменше семеро людей загинули внаслідок зсувів, що сталися після сильних дощів.
 
Кілька автомагістралей були заблоковані зсувами та змиті повенями, внаслідок чого сотні пасажирів залишилися в скрутному становищі.
 
У Катманду, оточеному горами, кілька річок затопили дороги та багато будинків, відрізавши столицю з храмами від решти країни дорогами.

 

Повінь Непал

