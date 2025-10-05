У Непалі через повені загинуло понад 40 людей
05 жовтня 2025, 18:54
У Катманду, оточеному горами, кілька річок затопили дороги та багато будинків, відрізавши столицю з храмами від решти країни дорогами.
У Непалі через зсуви та повені, спричинені сильними зливами, загинуло щонайменше 42 людей.
Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на місцеву владу та ЗМІ.
Як інформують у Національному управлінні зі зменшення ризику стихійних лих Непалу, ще п’ятеро зникли безвісти.
Відомо, що 35 людей загинули внаслідок окремих зсувів в окрузі Ілам на сході, що межує з Індією, ще дев’ять людей зникли безвісти після того, як їх змила повінь, а ще троє загинули внаслідок ударів блискавки в інших частинах країни.
У східноіндійському гірському регіоні Дарджилінг у Західній Бенгалії, щонайменше семеро людей загинули внаслідок зсувів, що сталися після сильних дощів.
Кілька автомагістралей були заблоковані зсувами та змиті повенями, внаслідок чого сотні пасажирів залишилися в скрутному становищі.
