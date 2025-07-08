Кількість загиблих внаслідок повені у Техасі перевищила 100 осіб

В американському штаті Техас кількість загиблих унаслідок повені зросла щонайменше до 104 осіб.

Серед загиблих виявилися щонайменше 28 дітей, а ще 24 людини вважаються зниклими безвісти. За останніми даними, тільки в окрузі Керр кількість загиблих досягла 84. Загалом, ситуація виглядає наступним чином:

За словами губернатора Техасу Грега Ебботта, понад 20 держустанов реагують на повінь по всьому Техасу. Рятувальники продовжують пошуки десятків зниклих безвісти людей.

За даними The Guardian, сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз у понеділок вперше публічно прокоментував трагедію, заявивши, що "ми повинні засвоїти урок, щоб встигнути запровадити необхідні зміни до наступної повені".

При цьому політик зазнав нещадної критики через голосування на підтримку бюджетного законопроєкту, який зменшує фінансування Федеральної агенції із протидії надзвичайним ситуаціям та Державної метеорологічної служби. Сам Круз відкидає зв'язок між скороченням кошторису відомств та відсутністю вчасного попередження про негоду.

Нагадаємо, повінь у Техасі почалася вранці, 4 липня. Рівень води в окрузі Керр піднявся на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.