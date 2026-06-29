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CУСПІЛЬСТВО

У Венесуелі після потужних землетрусів понад 1450 загиблих і тисячі зниклих

29 червня 2026, 08:27
У Венесуелі після потужних землетрусів понад 1450 загиблих і тисячі зниклих
epa
За оцінкою ООН, стихійне лихо могло зачепити близько 6,8 мільйона жителів країни.

У Венесуелі тривають масштабні рятувальні роботи після двох потужних землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5, які сталися чотири дні тому в штаті Ла-Гуайра. Кількість загиблих уже зросла до 1450 осіб, тисячі людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Associated Press.

Попри те, що критичний період для порятунку людей поступово минає, рятувальники продовжують знаходити під завалами тих, хто вижив. До пошукової операції долучилися понад 2600 фахівців із різних країн, а також кінологічні групи та спеціалізована техніка.

За офіційними даними, понад 770 будівель були повністю або частково зруйновані, а більше ніж 3100 людей отримали поранення. За оцінкою ООН, стихійне лихо могло зачепити близько 6,8 мільйона жителів країни.

Водночас влада Венесуели зазнає критики через повільну реакцію на катастрофу. У перші дні після землетрусів місцеві жителі самостійно розбирали завали та шукали постраждалих. Через перебої зі зв'язком багато людей використовують незалежні цифрові бази даних для пошуку зниклих родичів.

Ситуацію ускладнюють численні афтершоки. Лише в неділю сейсмологи зафіксували нові підземні поштовхи магнітудою 4,2 та 4,5, що зберігає високий ризик нових руйнувань.

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Дельсі Родрігес заявила, що пошуки тих, хто вижив, триватимуть і надалі. Також уряд створив спеціальну комісію для оцінки пошкоджень житлових будинків та інфраструктури, аби визначити, коли мешканці зможуть безпечно повернутися до своїх домівок.

ООНземлетрусжертвиВенесуела

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