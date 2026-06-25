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CУСПІЛЬСТВО

У Венесуелі сталися два потужні землетруси: зруйновано будівлі в Каракасі

25 червня 2026, 11:33
У Венесуелі сталися два потужні землетруси: зруйновано будівлі в Каракасі
Це один з найпотужніших поштовхів у країні за сто років.

У Венесуелі ввечері 24 червня сталися два потужні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Підземні поштовхи спричинили руйнування будівель у столиці країни Каракасі.

Про це повідомляє CNN.

За даними Геологічної служби США, перший землетрус магнітудою 7,1 стався поблизу міста Морон на карибському узбережжі, приблизно за 168 кілометрів на захід від Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув ще потужніший поштовх магнітудою 7,5.

У Каракасі люди масово вибігали з будівель на вулиці, у кількох районах зафіксували обвали конструкцій та хмари пилу після руйнування будинків. Влада повідомила про пошкодження житлових будівель і початок рятувальних робіт. Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельйо заявив, що землетруси відчувалися у низці штатів країни, а в окремих районах Каракаса склалася "тривожна ситуація" через обвали будівель. Влада закликала мешканців залишатися на відкритому повітрі через ризик повторних поштовхів.

Після землетрусів Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив загрозу для частини Карибського регіону, зокрема Віргінських островів, Аруби, Кюрасао та Бонайре, проте згодом деякі попередження скасували.

Наразі офіційних даних про кількість загиблих або постраждалих немає, однак фахівці USGS попередили про ймовірність значних руйнувань та великої кількості жертв. За оцінками експертів, ці поштовхи стали одними з найпотужніших у Венесуелі за понад сто років.

Нагадаємо, минулого року потужний землетрус стався у М'янмі, де кількість жертв перевищила 2700 осіб, ще 400 вважаються зниклими безвісти.

землетрусВенесуела

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