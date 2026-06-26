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У Венесуелі понад 230 загиблих через потужні землетруси

26 червня 2026, 10:33
У Венесуелі понад 230 загиблих через потужні землетруси
Ще понад 4 тисячі людей отримали поранення.

У Венесуелі внаслідок двох потужних землетрусів, що сталися 24 червня, кількість загиблих зросла до 235 осіб. 

Понад 4 тисячі людей отримали поранення, пише агенція Reuters.

За даними видання, станом на кінець четверга офіційна кількість загиблих зросла до 235 осіб, ще щонайменше 4 300 людей зазнали поранень. 

Міністр охорони здоров’я Венесуели Карлос Альварадо в коментарі державним ЗМІ заявив, що кількість жертв може зрости, оскільки тисячі людей вважаються зниклими безвісти, а рятувальні роботи тривають.

У постраждалих регіонах на півночі країни місцеві жителі та рятувальники продовжують розбирати завали, шукаючи людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будівель.

Нагадаємо, що у Венесуелі ввечері 24 червня сталися два потужні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Підземні поштовхи спричинили руйнування будівель у столиці країни Каракасі.

 
землетрусжертвиВенесуела

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