У Венесуелі понад 230 загиблих через потужні землетруси

Ще понад 4 тисячі людей отримали поранення.

У Венесуелі внаслідок двох потужних землетрусів, що сталися 24 червня, кількість загиблих зросла до 235 осіб.

Понад 4 тисячі людей отримали поранення, пише агенція Reuters.

За даними видання, станом на кінець четверга офіційна кількість загиблих зросла до 235 осіб, ще щонайменше 4 300 людей зазнали поранень.

Міністр охорони здоров’я Венесуели Карлос Альварадо в коментарі державним ЗМІ заявив, що кількість жертв може зрости, оскільки тисячі людей вважаються зниклими безвісти, а рятувальні роботи тривають.

У постраждалих регіонах на півночі країни місцеві жителі та рятувальники продовжують розбирати завали, шукаючи людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будівель.

Нагадаємо, що у Венесуелі ввечері 24 червня сталися два потужні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Підземні поштовхи спричинили руйнування будівель у столиці країни Каракасі.